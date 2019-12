Insidia in Val di Fiemme per i Mastini, Grisi saluta e va al Como

Ultimo turno di campionato per il 2019 nella Italian Hockey League: i Mastini sono pronti a viaggiare verso il Trentino dove, sabato 28 dalle 20,30, affronteranno il Valdifiemme nel classico incrocio in cui i gialloneri hanno molto da perdere. La squadra di Da Rin, risalita in vetta grazie alla vittoria di Appiano e al contemporaneo riposo del Merano, e già uscita scottata dal confronto con la squadra di Cavalese, la prima a violare il ghiaccio del PalAlbani lo scorso 3 novembre.

Ecco perché Perna e compagni dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie per affrontare i fiemmesi che sono in striscia negativa, non sono riusciti a salire sul treno del “Master Round” e che saranno costretti a guadagnarsi i playoff nel cosiddetto “Relegation Round” dove, come noto, le squadre si porteranno parte del bottino ottenuto nella prima fase. Motivo per cui, ogni punto guadagnato in regular season è ugualmente pesante. Il Valdifiemme, che prima di Natale ha perso di misura contro il Bressanone, ha in Rudi Locatin l’uomo più prolifico (10 gol e 11 assist) e si affida a una coppia di stranieri giovane, formata dal difensore ceco Libor Machan e all’attaccante americano Jacob Henderson, arrivato a Cavalese da poche settimane.

Sul pullman giallonero in partenza per il Trentino non salirà Mauro Grisi: il 39enne difensore nato a Codogno ha infatti lasciato il Varese e si è trasferito al Como, squadra nella quale aveva già giocato a inizio carriera e con cui esordirà in IHL nel match esterno con il Merano. La cessione di Grisi (15 presenze quest’anno con i Mastini) apre probabilmente uno spazio per qualche altro movimento di mercato che la società del presidente Matteo Torchio dovrà effettuare entro il prossimo 10 gennaio.

In tempo quindi per la Final Four di Coppa Italia prevista nel weekend del 17 e 18 gennaio a Merano, un mini-torneo che sarà un test fondamentale per capire le forze in campo in vista dei playoff. Con le Aquile e i Mastini ci sarà anche il Pergine, che fino a qui è stato un po’ sottovalutato ma viaggia allo stesso ritmo di meranesi e varesini, e una quarta formazione ancora da definire tra Appiano, Bressanone e ValpEagle, nei panni della outsider.

Per tornare rapidamente a sabato sera, la partita di Cavalese sarà diretta dai signori Bagozza e Soraperra, assistiti da Plancher e Wiest; consueta diretta radiofonica su Radio Village. Il match, in origine sarebbe dovuto essere l’ultimo della stagione regolare, ma lo sciopero degli arbitri ha fatto slittare in coda i turni 5 e 6, così la giornata del 28 e 29 dicembre è di fatto la terz’ultima in calendario.

AMICHEVOLE DI FINE ANNO – La gara con il Valdifiemme non sarà comunque l’ultima dell’anno solare per la squadra di Da Rin, che lunedì 30 disputerà al PalAlbani una interessante amichevole contro la formazione statunitense della St. Thomas Academy, college cattolico, maschile e militare del Minnesota che vanta una buona tradizione visto che ha vinto per otto volte il campionato statale di hockey. Il team biancoblu è in tournée in Europa e sarà ospite dei Mastini che il 2 gennaio osserveranno il turno di riposo in IHL; ingresso a prezzo unico, 5 euro.