Ross Tedesco regala ai Mastini un Natale in testa al campionato

Babbo Natale è italo-canadese, ha il numero 6 sulla schiena e mette sotto all’albero dei Mastini un graditissimo dono: il primato in classifica nella Italian Hockey League al pari del Merano. Il suo vero nome è Daniel Ross Tedesco, protagonista assoluto nella vittoria dei gialloneri sulla pista dell’Appiano: l’attaccante italo-canadese segna tutte e tre le reti varesine della serata e tocca la clamorosa cifra di 10 gol (16 punti totali) in appena cinque partite.

Il primato dei Mastini non è granitico, nel senso che la formazione di Da Rin ha approfittato del turno di riposo del Merano per raggiungerlo in vetta, ma dovrà a sua volta osservare uno stop a inizio gennaio. Intanto però il riaggancio non era scontato, anche perché il Varese ha dovuto affrontare i Pirati nel loro migliore momento di forma. (foto T. Munerato/Mastini)

3-1 il risultato finale per i gialloneri che mettono assieme un gol per tempo grazie al proprio asso e che difendono il vantaggio con il solito, ottimo Tura a guardia della gabbia quando i padroni di casa provano ad alzare la pressione. Raimondi e compagni, che dovevano far fronte alle assenze di Odoni e Teruggia, hanno mostrato un ottimo penalty killing (0/8 per l’Appiano) e soprattutto hanno realizzato la rete decisiva addirittura in doppia inferiorità, situazione nella quale i gialloneri sono i migliori di IHL.

I Mastini hanno provato subito a fare l’andatura: nove tiri verso Peiti prima che i Pirati riuscissero a impensierire Tura per la prima volta. Con un volume di gioco simile, è anche giusto andare a segno: dopo un palo di Franchini tocca a Ross Tedesco infilare per la prima volta il goalie altoatesino con un tocco morbido che vale lo 0-1, punteggio che resiste sino alla pausa.

Meglio i Pirati in avvio di ripresa, con il Varese costretto a chiudersi; quando però l’Appiano si sbilancia troppo, ecco di nuovo Ross Tedesco a finalizzare un’azione nata da Re e Vanetti dopo meno di 2′. Con il morale alle stelle i Mastini provano allora a chiudere in anticipo la gara, ma trovano di nuovo un grande Peiti, decisivo nello sventare diversi pericoli. Nel finale di periodo però, i gialloneri concedono qualcosa di troppo e Maino ne approfitta siglando l’1-2. Il momento si fa difficile per via delle penalità che riempiono la panca puniti del Varese: la sirena arriva con l’Appiano in doppia superiorità.

Al rientro sul ghiaccio però, i tre varesini in pista tengono botta e Ross Tedesco mette il carico grosso scappando in attacco e siglando la terza rete ospite. A quel punto tocca a Tura mettere il punto esclamativo: le parate nell’ultimo quarto d’ora tengono invariato l’1-3 e i Mastini (svanita anche la preoccupazione per una forte botta subita da Franchini) possono festeggiare vittoria, primato e Natale. Ora niente partite sino a sabato 28 quando i gialloneri andranno in trasferta a Cavalese, contro quel Valdifiemme che aprì la mini-crisi di novembre. Tempo di vendetta?