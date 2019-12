La battaglia contro il gioco d’azzardo scende nelle piazze e si fa teatro

Il progetto regionale avviato dalle scuole della provincia di Varese in prevenzione al gioco d’azzardo è arrivato ieri, come ultima tappa, in piazza de Cristoforis a Sesto Calende. Per sensibilizzare i più grandi sono stati coinvolti i giovani studenti dell’Istituto Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto, dopo un flashmob e un percorso di approfondimento sul tema a scuola, in modo che «dopo essere stati sensibilizzati, possano a loro volta sensibilizzare».

La compagnia teatrale “Intrecci teatrali”, in collaborazione con associazioni del territorio come And (azzardo e nuove dipendenze) di Sesto Calende, ha creato a supporto dell’iniziativa un’installazione multimediale per mostrare un video volto a far riflettere sui rischi e le conseguenze di questo vizio.

«Il problema sta diventando grande e importante, demonizzare il gioco non è il modo migliore, ma far capire che cosa provoca può essere la strada giusta, se conosci sei libero e noi ci teniamo a far sapere cosa c’è dietro a questo tipo di gioco» ha dichiarato l’attore Andrea Gosetti, in rappresentanza di Intrecci teatrali.