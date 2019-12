Licata (PD): “L’ufficio stampa non dovrebbe fare propaganda politica”

Riceviamo e pubblichiamo il duro affondo del capogruppo del Partito Democratico dopo la pubblicazione del comunicato stampa firmato dall’amministrazione Fagioli in merito alla segnalazione alla Corte dei Conti firmata da otto congilieri di opposizione per i terreni comprati dal Comune per realizzare l’area feste

Di norma gli uffici stampa degli organismi istituzionali, partendo dal Quirinale fino ad arrivare al più piccolo ente pubblico, utilizzano toni pacati, quasi impersonali, e si limitano a diffondere note o informazioni contenti dati o fatti. Adottano tale condotta per un motivo molto semplice: sono pagati da tutti i cittadini, non da un gruppo piuttosto che un altro, e verso questa totalità di persone hanno una responsabilità.

Non fa eccezione il costoso ufficio stampa della amministrazione saronnese il quale non si capisce come si possa produrre in frasi come:

“La risposta appare più che evidente se si considera che l’attività politica svolta negli ultimi tempi dalle attuali minoranze è stata finalizzata non al perseguimento degli interessi pubblici della comunità saronnese, ma unicamente a gettare fango sull’attuale amministrazione.”

Quindi un ufficio pagato con i soldi dei contribuenti, tra i quali anche i miei e di tutti i consiglieri di opposizione, si espone con giudizi di merito sull’attività politica delle minoranze ed affermazioni dove sostanzialmente sottolinea che non perseguiamo interessi pubblici ma solo finalità diffamatorie? E rincara pure con un sonoro bollo “mezzucci per cercare di screditare quello che ha fatto l’Amministrazione“?

Penso che chi oggi ci governa se la cavi già benissimo da solo nel perdere credibilità, quello che non è ammissibile è leggere comunicati di questo tipo, forse più appropriati per una agguerrita segreteria di partito.

Sul merito poi si pronuncerà la Corte dei Conti che noi abbiamo correttamente ed istituzionalmente interpellato.