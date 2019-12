MalnatèNatale, una domenica di festa in piazza

Domenica prossima sarà il 22 dicembre e mancheranno tre giorni al Natale. A Malnate è stata organizzata una lunga giornata ricca di iniziative per entrare e assaporare al meglio lo spirito natalizio con tanti divertimenti, soprattutto per i bambini; sarà la prima edizione di “MalnatèNatale”.

L’idea dell’evento è nata in una pausa pranzo in Piadineria tra i titolari della stessa, Elena e Renato, il sindaco Irene bellifemine e l’assessore Carola botta. Con grande collaborazione della Proloco, il Fiat barchetta Club e l’impegno dell’associazione Pre Njmegen, l’Associazione Genitori e i commercianti di Malnate, oltre agli uffici comunali, quella che era solo un’idea è diventata realtà.

La giornata inizierà verso le ore 10.30 e per tutto il giorno si alterneranno attività in piazza delle Tessitrici. Alle 11 ci sarà la sfilata di auto e moto d’epoca per le vie della città, mentre dalle 12.00 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico e della Piadineria di Babbo Natale.

Alle 14.30 è prevista la sfilata per bambini con i personaggi dei cartoni animati mentre alle 15.00 è atteso Babbo Natale in persona con la raccolta delle letterine. Alle 15.30 ci sarà lo spettacolo di animazione e magia con il “Cappellaio Matto”.

Per tutta la giornata ci saranno musiche natalizie, karaoke, mercatino di hobbisti, gonfiabili gratuiti, mentre nel pomeriggio il truccabimbi e gli artisti di strada.