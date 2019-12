Meteo, ultimi giorni dell’anno con il cielo sereno

Se il 2019 a Varese è stato l’anno più caldo mai registrato, gli ultimi giorni dell’anno saranno in linea con le temperature di stagione con cielo sereno. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese per queste ultime ore del 2019 non prevedono infatti precipitazioni. Unica pecca: la qualità dell’aria. Le concentrazioni inquinanti saranno moderate/forti.

Lunedì 30 dicembre:

Sempre stabile, in gran parte soleggiato in particolare sui rilievi. Nubi basse all’alba sulla pianura e locali nebbie in successivo dissolvimento. Mite in montagna con zero termico attorno a 2500m. Temperature

Max: 4/8°C

Min: -1/3°C

Zero termico: verso 2500m Rimescolamento: debole Concentrazione inquinanti:

moderata/forte Vento: in quota debole da NE. Al suolo debole occidentale o variabile.

Martedì 31 dicembre:

Bel tempo prevalente con transito di nubi alte, in particolare nel pomeriggio. Durante la notte foschia e locali banchi di nebbia sulla pianura. Temperature

Max: 5/8°C

Min: -1/2°C

Zero termico: circa 2600m Rimescolamento: debole Concentrazione inquinanti:

moderata/forte Vento: in quota debole settentrionale. Al suolo debole da direzione variabile.

Mercoledì 1 e giovedì 2 Gennaio: prosegue tempo simile. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione e locali nebbie notturne in pianura. Temperature senza variazioni.