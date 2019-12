Il Natale degli Alpini insieme al coro Alpe

Una serata per celebrare il Natale degli Alpini. Giovedì 19 dicembre alle ore 21 si terrà il concerto di Natale organizzato dal Gruppo Alpini di Saronno, presso il salone multifunzionale della Fondazione Onlus “Casa di Marta”, in via Petrarca 1 a Saronno, all’angolo con via Piave.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Coro Alpe, che eseguirà i canti natalizi sotto la direzione del maestro Dino Carugati. Al termine del concerto, ci sarà un momento collettivo di auguri per tutti i presenti, con i tradizionali panettone e vin brulè offerti dal Gruppo Alpini. L’ingresso è libero.