Nuovo orario, ritardi solo su Malpensa

Il nuovo orario ferroviario, in vigore da pochi giorni, è al banco di prova per il primo lunedì dopo l’entrata in vigore e per quanto riguarda i treni nella prima mattina di lunedì 16 dicembre, tutto è andato liscio, almeno per quanto riguarda i pendolari varesini. L’andamento del traffico lo si può seguire in diretta sulla piattaforma web “circolazione in tempo reale“.

Per ora si segnalano ritardi sul Malpensa-Milano Centrale: il treno 24910 (MILANO CENTRALE 06:25 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:22) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

E sempre sulla stessa linea il treno 318 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:20 – MILANO CADORNA 08:03) oggi partirà dalla stazione di SARONNO alle ore 07:44, per le ripercussioni di un intervento del soccorso sanitario a bordo del treno corrispondente proveniente da Milano Cadorna.