Pompieri spengo l’incendio in uno scatinato

Oggi, domenica 1 dicembre, alle ore 19, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti nel comune di Cairate, in via San Giacomo per l’incendio di una cantina.

Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un principio di incendio all’interno dello scantinato di un condominio popolare. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un autobotte e un carro aria (automezzo per il trasporto delle bombole di aria respirabile), hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.