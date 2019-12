Il Presepe vivente alla Chiesa di Santa Margherita

Il presepe prende vita a Cadrezzate con Osmate. Sabato 21 dicembre alle 18.30 si terrà alla chiesa di Santa Margherita la rappresentazione della natività a cura degli attori della “Piccola compagnia instabile”.

Promossa dall’amministrazione comunale, l’iniziativa è un omaggio al presepe: la più antica tradizione natalizia italiana. Se le immagini della natività erano già rappresentate in alcuni affreschi paleocristiani, il presepe realizzato con le classiche risale al 1223, quando san Francesco d’Assisi lo allestì per la prima volta nel piccolo comune di Greccio.

Interpretata per la prima volta dal vivo sul sagrato della chiesa, la rappresentazione della natività sarà per i cadresmatesi un bel momento per incontrarsi in attesa del Natale e augurarsi un buon anno nuovo.