Rinnovate le cariche della Consulta Giovanile di Varese

Lunedì 9 dicembre, la Consulta Giovanile, organo istituito a inizio 2019 dal Comune di Varese, si è riunita presso il Salone Estense per rieleggere le cariche di vice presidente, segretario e dei nuovi membri della squadra della comunicazione.

Dopo quasi un anno dalla costituzione dell’organo comunale, il gruppo dirigente si rinnova: la presidente Roberta Varani sarà ora affiancata dal vice presidente Alberto Beltrocchi (Università dell’Insubria), dal segretario Matteo Marcon (Lega Giovani) e dalla squadra della comunicazione formata da Alberto Nicora (associazione Binario 9 e ¾), Mehdi Rabbal (scuola superiore ISIS Newton) ed Edoardo Vanetti (associazione Biochronicles).

In seguito a «La giornata delle associazioni», il primo evento organizzato in piazza Repubblica lo scorso 26 ottobre, con lo scopo di far conoscere alla città le realtà giovanili varesine, è arrivato ora il momento di trovare un’identità comune all’intero gruppo delle associazioni: un’osservazione che è difatti emersa durante le varie assemblee è la grande diversità nelle missioni delle varie associazioni, scuole e partiti politici componenti la Consulta.

Ecco perché, anche grazie agli incontri avvenuti con altre istituzioni come Oikos, CVV (Coordinamento Volontariato Varese) e Centro Gulliver, la Consulta Giovanile ha infine deciso di avviare un progetto comune e aggregante sul tema delle disuguaglianze socio-economiche e del relativo disagio giovanile che ne scaturisce. Lo scopo del progetto, che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori di Varese, sarà quello di sensibilizzare i giovani a tale problema e di individuarne, proprio grazie a un impegno sinergico e aggregante, le cause, al fine di ideare delle soluzioni correttive e preventive.

Per aderire alla Consulta o per reperire informazioni si può contattare lo staff sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/ConsultaGiovanileVarese/) oppure scrivere a roberta.varani.94@gmail.com