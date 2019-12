“I ritardi sulla Varese Laveno causati dal binario unico”

“Comprendiamo il suo disappunto, ma la linea ha quelle caratteristiche”.

È arrivata nei giorni scorsi la risposta di Trenord alla richiesta della madre che si lamentava dei minuti di ritardo accumulati a scuola dal figlio . Quasi 200 minuti dall’inizio dell’anno scolastico.

Aveva scritto all’ufficio reclami dell’azienda ferroviaria, alla dirigente del liceo e al nostro giornale per ottenere ascolto.

Nei giorni scorsi, la società che gestisce la tratta Laveno Milano, le ha inviato la risposta:

«Per quanto concerne i ritardi cronicizzati di determinati treni per motivi di circolazione, le cause sono principalmente legate alle caratteristiche stesse della linea, che essendo a semplice binario è soggetta a prolungamento delle soste nelle stazioni per incroci in linea con altri treni della direttrice; considerata l’unicità del binario, se non solo un treno matura ritardo, specialmente nelle ore di punta, l’intera circolazione può subirne gli effetti.

Comprendendo il suo disappunto, Le confermiamo l’impegno da parte di Trenord nell’individuare le opportune soluzioni per migliorare l’andamento dei convogli e prevenire le anormalità che possono incidere sulla qualità del servizio, attraverso l’attuazione di tutti i programmi necessari a ridurre al massimo le ricadute sui viaggiatori, di concerto con il gestore della circolazione FerrovieNord che stabilisce incroci, precedenze e coincidenze, con l’obiettivo di aumentare la regolarità del servizio e ridurre al massimo ritardi e soppressioni, su una rete che rimane sostanzialmente immutata».