Sciopero in Trenord mercoledì 8 gennaio

Nuovo sciopero dei ferrovieri di Trenord: è fissato per il prossimo 8-9 gennaio 2020 (ma nei fatti il giorno 8) ed è stato convocato dall’OrSa, sindacato autonomo con una certa rappresentatività.

«Preso atto della mancata soluzione delle problematiche evidenziate con prot. 72/SR/Lombardia OR.S.A. Ferrovie del 06.05.2019 e ribadite nel rinnovo delle Procedure di Raffreddamento del 25.11.2019, richiesto in data odierna il previsto calendario presso l’Osservatorio Nazionale degli Scioperi nei Trasporti, dichiara la quinta azione di sciopero per tutto il personale dipendente dalla Società Trenord S.r.l. dalle ore 03:00 di mercoledì 08 gennaio alle 02.00 di giovedì 09 gennaio 2020».

Come si vede, di fatto lo sciopero riguarda solo la giornata di mercoledì feriale di mercoledì 8 gennaio.

L’ultimo sciopero, domenica 16 dicembre 2019, aveva visto uno scontro frontale tra il sindacato autonomo e l’azienda di trasporti: l’astensione dal lavoro di domenica, quando non sono previste fasce di garanzia, ha avuto un peso particolare, anche in considerazione del fatto che il periodo prima di Natale è quello in cui si registrano particolari picchi di viaggiatori.