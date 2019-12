Scontro tra auto: chiusa la strada tra Jerago e Sumirago

Scontro tra due vetture attorno alle 7.30 a Jerago con Orago.

L’incidente ha coinvolto un ragazzo di 18 anni e una donna di 46 trasportati all’ospedale di Gallarate. L’incidente è avvenuto in via per Menzago, la strada diretta a Sumirago.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i soccorsi e la rimozione dei messi.