Scuola, una guida per il Verbano Cusio Ossola

Martedì 17 dicembre 2019 alle ore 10:30 presso Villa Fedora a Baveno si terrà la presentazione della nuova edizione della guida “#failasceltagiusta2019: quale scuola per quale lavoro nel VCO?”

La guida realizzata dalla Camera di commercio, anche quest’anno in collaborazione con PTSCLAS, vuole rendere a studenti di seconda e terza media e alle loro famiglie più facile e comunque più informata la scelta tra i diversi percorsi formativi, con uno sguardo particolare al territorio e alle imprese della nostra provincia.

#failasceltagiusta2019 si basa su Excelsior , una indagine campionaria condotta a livello nazionale in con cui si chiede alle imprese quante persone pensano di assumere, con che titolo di studio, che età, con quali caratteristiche e competenze, se con esperienza o meno. Il Sistema Informativo Excelsior e’ realizzato ormai da vent’anni dalle Camere di commercio e dal Ministero del Lavoro.

#failasceltagiusta2019 è una opportunità di “conoscere” che, in accordo con il l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Ente camerale è lieto di offrire a ragazzi e alle loro famiglie: una scelta consapevole infatti porta “valore” per il singolo individuo, la sua famiglia e l’intera comunità. La Camera di commercio del VCO è stata tra le primissime in Italia a realizzare la guida: una scelta “pioniera” proprio per l’importanza che l’ente camerale dà alla relazione scuola/lavoro, alla conoscenza delle opportunità del territorio e all’orientamento, come testimoniano le molte iniziative realizzate negli anni come la Giornata del Territorio che ha coinvolto oltre 1000 studenti e 30 relatori, gli incontri presso le scuole medie e superiori, la partecipazione al progetto Ricomincio da me e il progetto interreg Transform incentrato sul tema della formazione alla cultura imprenditoriale.

La partecipazione alla presentazione della guida #failasceltagiusta2019, che si svolgerà presso la sede camerale di Baveno, è aperta a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio al numero 0323 912854-833, e-mail: promozione@vb.camcom.it oppure visitare il sito www.vb.camcom.it o la nostra pagina facebook.