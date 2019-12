Scuola Materna di Gemonio, a gennaio l’open day

All’inizio dell’anno nuovo, la scuola materna “G. Corda” di Gemonio organizza un open day per permettere a genitori e bambini di visitare le strutture, di conoscere le insegnanti e il resto dello staff, per iniziare a vivere l’ambiente di un asilo che ha alle spalle una storia molto lunga e che, in paese, è da sempre considerata una vera istituzione.

L’appuntamento è per sabato 11 gennaio tra le ore 10 e le ore 12: i visitatori saranno accolti dal personale e accompagnati tra le aule, il cortile e gli altri luoghi dove ogni giorno decine di bambini al di sotto dei sei anni svolgono le proprie attività. Attualmente la “Corda” prevede il “laboratorio Pesciolini” per i piccoli di 2 anni e tre sezioni per i bambini dai 3 ai 5 anni.

In questo momento, negli spazi di piazza Diaz 1, è posizionato anche il grande presepe realizzato con il contributo dei piccoli iscritti e dei loro genitori: ogni nucleo familiare ha infatti creato le casette di cartone che sono poi state utilizzate per fare da contorno a Gesù Bambino, a Maria e Giuseppe. (foto in alto)

Per informazioni sull’open day si può visitare il sito della scuola materna (QUI), scrivere una e-mail all’indirizzo info@infanziagemonio.it o chiamare (dalla riapertura dell’istituto, il 7 gennaio) il numero di telefono 0332/601327.