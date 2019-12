Somma e il mondo dell’atletica piangono Giulio Sicuro

(Nella foto tratta dalla pagina Facebook Altetica Virtus Somma Lombardo il presidente onorario della società insieme ad alcuni atleti)

Grande cordoglio per la morte del presidente onorario dell’Atletica Virtus di Somma Lombardo, Giulio Sicuro, che si è spento nei giorni scorsi ad ottantotto anni.

Volto del mondo dello sport della cittadina, per decenni ha cresciuto le ragazze ed i ragazzi sulle piste di atletica con passione ed energia. «Hai dato tanto a tutti noi, ci hai fatto scoprire l’importanza dello sport, ci hai accompagnato in ogni nostra fatica, hai creduto in noi e sei stato un grande esempio. Porteremo avanti il tuo progetto nel migliore dei modi, con tutta l’energia e l’entusiasmo che ti hanno contraddistinto», lo saluta così la società sportiva.

Qualche settimana fa il Comune lo aveva chiamato per informarlo della consegna della benemerenza civica, ma Sicuro si trovava già in ospedale.

I funerali si sono svolti ieri, sabato 21 dicembre.