Teatro Santuccio, una stella resta! Lasciamola brillare

Egregio Direttore,

sono le ultime ore in cui il Santuccio è’ popolato di musica, di anime. Sono parte di quelle mura da 4 anni.

Un teatro è VIVO delle emozioni dei molti artisti, insegnanti, musicisti, allievi, raccoglie gioie, tristezza, le trasforma e le conserva delicatamente, tra le sue mura. Un anfiteatro è un’esperienza meravigliosa, intimo, vicino al pubblico e a se’ stessi.

Le luci si spengono, ma le emozioni restano, il Santuccio Vive, mi auguro di cuore che con la nuova gestione possa esserlo ancora. L’ impegno del centro Gulliver e del Direttore Fausto Caravati ha permesso molti eventi culturali, corsi, festival, dato spazio ad altri, perché il teatro potesse essere di tutti, musica, emozione, informazione.

Un punto di riferimento per tutti, come non ve ne sono in città.

A nome di tutti gli artisti, Grazie Teatro Santuccio, Grazie a chi si è preso cura di te.

Una stella resta, lasciamola brillare!