Ubriachi e chiassosi, interviene la polizia

Era ormai passata la mezzanotte quando la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate, allertata dalla centrale operativa, è intervenuta nel centro cittadino per placare l’esuberanza di alcuni giovani che da tempo disturbavano il sonno di diversi cittadini gallaratesi.

Tre giovanissimi, da poco maggiorenni stavano bivaccando nei pressi della via San Giovanni Bosco. Tra di loro un giovane cittadino moldavo sprovvisto di qualsiasi documento e piuttosto “alticcio”, che alla richiesta di identificazione degli agenti ha fornito un nome ed un cognome italiani, risultati successivamente falsi.

La verifica del passaporto, successivamente recuperato dal giovane a casa sua, ha immediatamente confermato le false dichiarazioni. Durante il controllo gli agenti hanno inoltre sequestrato un tirapugni in acciaio, acquistato dal giovane via internet per difendersi. R.I., diciottenne con diversi precedenti di polizia, è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.