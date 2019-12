Funivia ferma, strada gelata, neve in agguato. Mai come in questo momento c’è bisogno di scaldare gli animi per quanti rimangono affezionati da Monteviasco, luogo che soffre della distanza e della difficoltà nel venir raggiunto.

Ci sono i pochi residenti che ancora resistono e vengono di giorno in giorno aiutati dai carabinieri che fanno la spola col fondovalle per portare corrispondenza e generi di prima necessità.

E ci sono i tanti proprietari di seconde case, e i ristoratori – tre le attività – che anche loro resistono come possono alle difficoltà della distanza.

Per sostenere questo sforzo una proposta arriva dalla proloco di Agra, il paese vicino, che propone un evento speciale: una “cena per Monteviasco”.

Si terrà il prossimo venerdì 13 dicembre alla struttura del “parco daini”. Già stilato il menù, già specificate le finalità degli organizzatori: “Tutto il ricavato della cena verrà utilizzato per il recupero e la salvaguardia e lo sviluppo di Monteviasco”.

Per partecipare: 3398898315