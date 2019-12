Un “caldo” panettone per gli isolati di Monteviasco

Ci saranno il sindaco, il parroco e il capitano dei carabinieri. Poi, di sicuro, i tre residenti rimasti ai mille metri di Monteviasco, la frazione più bella delle montagne dell’Alto Varesotto, che ricorda il paese di Pinocchio, in questi giorni “novità“ mondiale per la pellicola di Matteo Garrone.

Loro sono gli unici personaggi certi, oltre al Soccorso Alpino ad essere presenti domani mattina, sabato 14 dicembre, per una “panettonata“.

È un modo per far sentire la presenza delle istituzioni in un momento difficile per il paesino, che da oltre un anno è di fatto raggiungibile per una lunga scalinata e difficilmente affrontabile se non si ha dimestichezza col cammino.

Nonostante questo a Monteviasco resistono delle attività commerciali: sono tre i ristoranti che continuano tra mille difficoltà a rimanere aperti perché il borgo continua ad essere meta soprattutto nel fine settimana dai proprietari di seconde casa, ma soprattutto di camminatori di confine fra Italia e Svizzera.

Oggi nevica e il paesaggio che si troveranno domattina quanti vorranno partecipare alla panettonata sarà davvero speciale: un motivo in più per rendere omaggio alla grande bellezza rimasta sola da un po’ troppo tempo dal nome di Monteviasco. Oltre al panettone, verrà inaugurato anche il presepe nella chiesa di san Martino e Barnaba.

Questa sera, venerdì, gli amici del paese vicino – la Proloco di Agra – organizzano una cena il cui ricavato verrà interamente devoluto alla salvaguardia della montagna su cui Monteviasco sorge.