Funivia di Monteviasco, vertice in prefettura sulla sicurezza

È in corso in queste ore un vertice alla prefettura di Varese sulla sicurezza per la frazione di Monteviasco.

Si tratta della formalizzazione di quanto verificato nella piccola frazione montana l’11 novembre scorso in merito alla questione di eventuali interventi di soccorso.

Il borgo, abbarbicato ai mille metri nel versante orientale della valle Veddasca, è isolato da quando più di un anno fa la funivia è rimasta ferma per i gravi fatti nel novembre 2018. Da allora il paesino è raggiungibile solo a piedi.

Per garantire assistenza a chi si trovasse in difficoltà – abitano 4 persone ma vi sono seconde case, turisti ed esercizi pubblici – già lo scorso anno il Soccorso Alpino assieme ad Areu predispose un punto sanitario non distante dalla piazzola per l’atterraggio dell’elicottero (servito peraltro mesi fa per riportare a valle una residente).

Qualche settimana fa quei presidi e quella postazione vennero sottoposti a vaglio delle istituzioni e oggi l’incontro in prefettura è per fare il punto su questo versante, nell’attesa che le questioni burocratico/legali per la soluzione del problema legato alla riattivazione dell’impianto possano superarsi.

TUTTI GLI ARTICOLI SU MONTEVIASCO