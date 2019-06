Malore in casa, evacuata anziana a Monteviasco

Intervento sanitario questa mattina, lunedì a Monteviasco, la frazione di Curiglia isolata per via della funivia rimasta ferma dallo scorso novembre.

Una delle residenti, un’anziana, ha accusato questa mattina un malore. È stato chiamato il 112 allertando il protocollo di intervento che si è mosso inviando sul posto personale del CNSAS, il Soccorso alpino, che da terra ha raggiunto la località in quota servendosi della mulattiera (nella foto, l’arrivo in paese).

La spedizione era composta da due tecnici del Soccorso alpino e da un medico che una volta raggiunta la donna nella sua abitazione hanno optato che la richiesta dell’elisoccorso.

Il velivolo è atterrato nella piazzola e ha imbarcato l’anziana portata al pronto soccorso dell’ospedale di Luino.

Un intervento al limite tecnico per via delle avverse condizioni meteo, con forti correnti e temporali in arrivo sulla zona.