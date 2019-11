Monteviasco è ancora vivo, a ricordarlo un “segnatempo”

Un piccolo luogo che sembra fatto per qualcosa che sta a metà fra la contemplazione laica e la preghiera religiosa. È un segnatempo, opera che un socio del Cai di Luino – Bertino Piga – ha voluto realizzare per la montagna e la sua gente in un momento difficile, per un luogo che vuole rimanere vivo: Monteviasco. Fermo l’impianto per arrivarci, viva però la gente che ancora ci abita e che sempre amerà questo posto.

Scrivono dal Cai: