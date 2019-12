Variante al Pgt, in Consiglio “Saltrio nuova” dice no

Non c’è unanimità attorno al progetto di intervento sulla cascina di via Dosso e l’ex colonia Luraschi di Saltrio, come delineato nella variante al Pgt che è stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

La variante ha ricevuto un secco no dal gruppo di opposizione di Saltrio Nuova, che ha votato compatto contro il nuovo strumento urbanistico.

« Non comprendiamo perché per far mettere in sicurezza il complesso dell’ex colonia si debba fare un regalo proprietari rendendo edificabile il terreno su cui insiste – spiega il consigliere di Saltrio Nuova Giuseppe Leto Barone – Condividiamo le preoccupazioni espresse da Legambiente sull’impatto ambientale del progetto nell’area dell’ex colonia, ma ci interessa molto anche la correttezza dell’azione amministrativa».

« La variante – conclude Leto Barone – è stata approvata con i soli voti dei consiglieri di maggioranza: 7 voti, perché due consiglieri erano assenti. L’opposizione di cui faccio parte ha votato compatta contro. Per completezza, affinché i cittadini sappiano chi ringraziare, ricordo i nomi dei consiglieri che hanno votato a favore senza il minimo distinguo e la minima titubanza: oltre al sindaco Maurizio Zanuso, i consiglieri Donatella Realini, Luigi De Vittori, Salvatore Stasi, Amanda Scalcione, Giuseppe Franzi e Marco Romelli. Hanno invece votato contro, con una dura dichiarazione di voto, tutti i consiglieri di opposizione: io, il capogruppo Antonio Sartorelli, Salvatore Chiofalo e Diego Cocchi».

Il cammino verso l’approvazione definitiva dovrà comunque affrontare altri passaggi, a partire dalle osservazioni che i cittadini possono presentare alla variante.