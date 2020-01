300 sequestri nel 2019. “Gallaratesi segnalateci i venditori abusivi”

Cinque agenti della Polizia Locale, alcuni dei quali in borghese, coadiuvati da un’auto civetta, impegnati nei controlli per colpire i venditori abusivi.

Il nuovo ciclo di sequestri si è concluso con l’identificazione di tre cittadini stranieri “colti in fragranza a vendere merce senza averne l’autorizzazione.” Le zone dell’intervento sono quelle sulle quali si concentra maggiormente l’attenzione della polizia locale: il posteggio a servizio dell’ospedale Sant’Antonio Abate; il centro storico; l’area di sosta in via Vittorio Veneto/via Sanzio (la zona normalmente chiamata “Le Sorelle Ramonda”).

«Gli ultimi sequestri – commenta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Francesca Caruso – si aggiungono agli oltre 300 effettuati nel corso del 2019. Numeri importanti, frutto del potenziamento delle squadre dedicate a questo tipo di servizio. Risultati sui quali influisce positivamente l’introduzione del vigile di quartiere a piedi che, ormai da quasi un anno, controlla la zona a traffico limitato».

Il contrasto all’abusivismo commerciale resta un punto fermo tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale: «Proseguiremo con i pattugliamenti delle aree più a rischio e se possibile li potenzieremo. Insisteremo allo scopo di ridurre il fenomeno con l’obiettivo di azzerarlo» sottolinea il vicesindaco. C’è la convinzione che i venditori abusivi siano «mandati a vendere la loro merce nelle zone del centro abitato maggiormente frequentate».

L’assessore Caruso si rivolge ai cittadini, chiedendo di continuare a segnalare la presenza di queste persone: «Per noi la collaborazione è fondamentale e il sensibile aumento delle chiamate ricevute dalla centrale operativa della nostra polizia locale dimostra che sempre più i gallaratesi si fidano degli agenti perché sanno che le segnalazioni e le richieste di intervento non cadono nel vuoto».