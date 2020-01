Al via i lavori per il nuovo parcheggio di via Monte Rosa

Sono partiti lunedì 27 gennaio i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio ad uso gratuito in via Monte Rosa ad Arona. «È il primo di una serie di parcheggi che la nostra amministrazione realizzerà nei prossimi mesi» annuncia il vicesindaco Federico Monti dalla sua pagina Facebook.

L’opera sarà al servizio dei cittadini, in particolare a uso dei numerosi genitori dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII. Molti sono i progetti per incrementare le aree di sosta nella cittadina, che il sindaco Alberto Gusmeroli ha annunciato ai cittadini nei primi giorni dell’anno. 41 posti auto gratuiti verranno realizzati abbattendo il vecchio fabbricato abbandonato, ex Tigros, davanti all’oratorio San Carlo- Ca’Giò di via Don Minzoni.

Un altro parcheggio verrà realizzato al servizio delle scuole medie nell’area privata di via Monte Cervino. Da poco acquistata all’asta da privati, i lavori inizieranno dopo la demolizione della struttura abbandonata ex Itis. Per finire, è in fase di valutazione un parcheggio multipiano della capienza di 200 posti auto da realizzare nella zona di via Roma.

Un’opera a servizio della zona centrale della città e di cui potranno beneficiare non soltanto i residenti del comune di Arona, ma anche i numerosi turisti. Come afferma il sindaco Gusmeroli: «Per un Arona sempre più bella e riqualificata».