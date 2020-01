Arriva “Sport per tutti – edizione young”

Sana, divertente ed educativa, l’attività sportiva è importante soprattutto per i più piccoli, ma tra quote di iscrizione e acquisto delle attrezzature, alcuni genitori non riescono a sostenerne le spese.

È per questo motivo che “Sport e salute” (azienda pubblica che fornisce servizi a favore dello sport) ha lanciato il progetto “Sport per tutti – edizione young”.

L’iniziativa darà infatti la possibilità a bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni appartenenti a famiglie che versano in situazioni economiche difficili di praticare sport gratuitamente all’interno delle società presenti sul territorio.

«Il progetto – fanno sapere da “Sport e salute” – ha lo scopo di sviluppare il principio del diritto allo sport per tutti supportando sia le famiglie che non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul territorio».

Le famiglie che desiderano candidarsi al progetto hanno tempo fino al 31 gennaio per compilare il modulo di iscrizione al link: https://area.sportditutti.it, dove specificare quale società e quale disciplina si desidera frequentare. Si deve inoltre allegare una dichiarazione ISEE e un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.

Una volta chiuse le iscrizioni, le candidature saranno valutate, ed entro otto giorni lavorativi si conosceranno i risultati.