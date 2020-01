Autostrade, scattano gli aumenti per Pedemontana e Bre.Be.Mi

L’aumento è davvero minimo, quasi irrisorio ma c’è. Il pedaggio di Pedemontana è già salito, l’incremento è scattato con l’arrivo del 2020 ed è dello 0,80%. Tradotto significa che, ad esempio, il tratto Gazzada/Morazzone – Vedano adesso costerà 1,07 invece di 1,06 oppure l’automobilista che percorrerà l’autostrada lombarda nel tratto da A8/A36 Cassano Magnago all’uscita di Lomazzo pagherà 3,24 euro.

La novità si trova già sul sito di Pedemontana che riporta: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha provveduto ad aggiornare le proprie tariffe come da Convenzione sottoscritta con l’Ente Concedente CAL S.p.A. L’incremento per l’anno in corso è pari a 0,8%. I nuovi pedaggi applicati alla clientela sono consultabili sul sito internet della Società www.pedemontana.com nella sezione “Calcola il pedaggio“.

Il decreto decreto Milleproroghe aveva fatto slittare gli aumenti delle tariffe dei pedaggi autostradali previsti dal primo gennaio 2020 per la quasi totalità delle reti autostradali (95%). Ma ci sono alcune eccezioni, tra queste rientrano la Pedemontana, appunto, e la Bre.Be.Mi. che aumenta invece del 3,79%.

