Bambino di 11 anni investito in viale Magenta

Un bambino di 11 anni ha riportato ferite serie dopo essere stato investito da un’auto in viale Magenta, all’altezza del civico 47. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica. Il ragazzino è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Il viale è uno dei più trafficati della città e ultimamente è stato oggetto di un intervento che ha inserito un nuovo supermercato e due rotatorie per facilitare l’entrata e l’uscita dalla nuova attività e per eliminare il semaforo all’incrocio con via XI Febbraio.