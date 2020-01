Cardano cresce, ma lentamente: non superati ancora i 15 mila abitanti

L’anno scorso sembrava mancare molto poco, tanto che fino all’ultimo non si è saputo come allestire le elezioni amministrative. Ma, al 31 dicembre 2019, Cardano al Campo non ha ancora raggiunto quota 15 mila abitanti.

Come ci ha confermato il sindaco Maurizio Colombo (qui la sua intervista di fine anno), Cardano si ferma a 14.987 abitanti. La ‘Quota 15’ non è solo una soglia simbolica. La legge italiana divide le città in due macrocategorie: i piccoli Comuni, sotto i 15 mila abitanti, e i grandi, sopra tale cifra. La differenza, dal punto di vista elettorale, è sostanziale: i comuni piccoli vanno a votare in un unico turno, con un maggioritario secco (vince chi arriva per primo); i comuni grandi prevedono invece il doppio turno e il ballottaggio, se nessuna lista raggiunge il 50%. Ne avevamo parlato esattamente un anno fa, quando ancora aleggiava ancora un po’ d’incertezza sull’organizzazione delle amministrative.

Cardano registra sì una crescita – rilevante dal 2011, quando contava 14.136 abitanti – ma molto leggera nell’ultimo anno: dai 14.939 del 2018, si è avuto un aumento di 48 abitanti. Gli altri comuni del Varesotto sono cresciuti un po’ di più: Busto Arsizio, per esempio, è in aumento costante negli ultimi anni, e nel 2019 ha raggiunto 84.000 abitanti, confermandosi la quinta città in Lombardia.