Busto cresce ancora: “Superati gli 84.000 abitanti”

Busto cresce ancora e supera quota 84.000 abitanti. Lo rende noto l’amministrazione comunale che spiega come “al 31 dicembre 2019 i residenti in città risultano 84.031”. Si tratta di dati che devono essere ancora convalidati dall’Istat ma che confermano il continuo trend di crescita della popolazione residente in città.

Rispetto ad un anno fa la popolazione ha avuto un aumento netto di 106 residenti, passando dunque dai 83.925 residenti del 31 dicembre 2018 a quelli di oggi.

Tra i bustocchi di oggi ci sono più femmine che maschi. Le donne in città sono infatti 43.651 mentre gli uomini si fermano a quota 40.380. Le famiglie sono in tutto 37.124, di cui 2.989 composte da persone straniere mentre i bustocchi registrati negli elenchi degli Italiani Residenti Estero (AIRE) sono 3370: 1769 uomini e 1601 femmine.

Sempre in ambito stranieri le persone che non hanno passaporto italiano sono il 9,9% della popolazione (8.332 persone) di cui 7.136 provenienti da paesi extra UE. La comunità più vaste è quella albanese che da sola supera il 10% del totale con 1098 persone seguita dalla Romania che conta 862 membri e poi Ecuador (745), Marocco (675) e Perù (612). L’elenco completo di ogni nazionalità è disponibile cliccando qui.