Caregiver, un incontro pubblico per presentare la proposta di legge

II caregiver e colui che si prende cura del familiare e dedica la maggior parte del proprio tempo ed energie per assistere e accudire un proprio caro. Il grande carico emotivo e fisico richiesto a chi e chiamato ad occuparsi del familiare in condizione di malattia e/o disabilita richiedono, di conseguenza, strumenti idonei per affrontare delle situazioni spesso difficili e faticose.

E’ questo il tema centrale della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da diverse associazioni (ACLI Lombardia APS, Forum Terzo Settore, ARCI Lombardia, ANCeSCAO, CGIL SPI Lombardia, AUSER Lombardia, FNP CISL Pensionati Lombardia, ANTEAS Lombardia, UIL Pensionati, ARPA Lombardia e ANCI Lombardia).

La Fondazione Molina ospiterà ACLI Varese che illustrerà, attraverso un incontro informativo previsto per lunedi 20 gennaio alle ore 18.00, i punti salienti della proposta di legge, per una maggiore sensibilizzazione su un tema molto caro anche alla nostra Fondazione.

L’ incontro e aperto al pubblico; sono invitati particolarmente tutti i familiari in contatto con la Fondazione attraverso it servizio semi-residenziale del Centro Diurno Integrato e i servizi domiciliari di RSA Aperta e ADI – Assistenza Domiciliare Integrata.

#10SONO, CAREGIVER LUNEDI’ 20 GENNAIO ORE 18.00 Fondazione Molina Onlus – salone teatro