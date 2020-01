Il comune cerca 13 nuovi custodi per scuole, ville e impianti

Un alloggio a titolo gratuito a fronte di una lista di responsabilità. È quello che chiede il comune di Busto Arsizio a chi intende candidarsi come custode delle scuole, ville e impianti pubblici della città nel nuovo bando per la loro assegnazione.

Sono complessivamente 13 gli alloggi che sono contenuti all’interno del bando di gara che mira all’individuazione dei nuovi custodi di altrettanti luoghi della città. La parte principale riguarda le scuole con 9 diverse realtà: il Plesso Scolastico Rossi, Bellotti, Galilei, Manzoni, Sant’Anna, Crespi, Marco Polo, Parini e Rossini. Nell’elenco c’è poi lo Stadio Speroni, Villa Ottolini Tosi, i Molini Marzoli e l’impianto di depurazione di via Bienati.

Per candidarsi come custode i paletti sono molti. L’aspirante custode deve vivere con “almeno un altro adulto maggiorenne oltre all’assegnatario e da un numero di persone adeguato all’immobile da assegnare”, nessuno di loro deve avere proprietà immobili e “non deve avere riportato condanne penali per cui è prevista l’impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione”. Naturalmente poi il custode deve essere già residente in città e avere un regolare lavoro (o la pensione) con un “orario di lavoro compatibile con lo svolgimento degli adempimenti connessi all’assegnazione dell’alloggio”.

Una precisazione, quella sugli orari di lavoro, non casuale perchè per avere l’alloggio il comune chiede al custode di farsi carico di tutta una serie di attività come aprire e chiudere l’edificio, controllare della presenza di estranei, verifiche periodiche delle strutture e anche tutte quelle attività come lo spalare la neve e il mantenimento di piante e aiuole. Per candidarsi c’è tempo fino al 10 febbraio 2020 seguendo le indicazioni pubblicate sul sito del comune o recandosi presso l’ufficio urbanistica di Palazzo Gilardoni.