Tra conferme e novità nel weekend torna l’Expo Elettronica

Il 18 e 19 gennaio, MalpensaFiere torna ad ospitare il primo dei tre appuntamenti annuali con Expo Elettronica, che si presenta ricco di conferme e novità interessanti. L’evento consumer più longevo d’Italia torna in Lombardia con la promessa di grandi affari, in virtù dell’ offerta espositiva proposta dagli oltre 200 operatori, provenienti da tutta la penisola.

Nel periodo dei saldi più attesi di tutto l’anno, Expo Elettronica è l’occasione per regalarsi il device di ultima generazione, implementare la dotazione high tech di casa e lavoro, esplorare le novità nel settore della videosorveglianza e domotica, sbirciare tra gli ultimi videogames in commercio o acquistare i gadgets utili e futili trasversali alle età, dalle cover alle periferiche, sino ai piccoli elettrodomestici.

Expo Elettronica ospita la seconda edizione di Milano Model Expo, l’evento dedicato al mondo del modellismo, una mostra mercato ma soprattutto un momento d’incontro tra operatori, associazioni e pubblico di appassionati con un nutrito calendario di iniziative legate al modellismo navale, ferroviario, statico e dinamico, con un importante spazio LEGO. Aree attrezzate ospitano esibizioni di modellismo a 360 gradi.

Una sezione della manifestazione resta destinata al mercatino dell’usato elettrico elettronico, dove gli appassionati di ‘archeologia tecnologica’ possono dedicarsi alla ricerca di minuteria e componentistica introvabili sul mercato, così come ricambi e riviste di settore.

Dal passato al futuro, con la tappa lombarda delle Olimpiadi Robotiche, organizzate da Blu Nautilus, in collaborazione con il Makerslab di Forlì: un contest didattico tra gli Istituti Superiori della zona che si sfidano a line-follower, robot-calcio e mini-sumo. Da non perdere, la Drone FPV Arena con gare di mini-droni, organizzate in collaborazione con Blitz srl, che mette in palio un drone al giorno per chi dimostrerà di essere il miglior racer.

Spazio anche al Fotomercato dove gli appassionati possono trovare espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell’usato sia per fotografia analogica che digitale, da Leica a Nikon, da Canon ad Hasselblad. Apparecchi antichi e moderni da vero collezionismo, ingranditori ed accessori per la camera oscura e la sala posa, editoria specializzata con manualistica e libri d’arte. Expo Elettronica inaugura Expo Music, la mostra mercato di strumenti musicali, prodotti per dj, home recording, amplificazione, luci e accessori.

Per info, orari e biglietti clicca qui.