“Deep Scrolling Experience”, una giornata dedicata al fenomeno della dipendenza tecnologica

Deep Scrolling Experience è un progetto multidisciplinare di Federico Clapis che mette in dialogo arte e scienza, realizzato in collaborazione con l’Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano, Associazione Italiana di psicologia Psicosomatica e Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo e con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Attraverso talk con filosofi e personalità scientifiche, lezioni di yoga e aree dedicate all’assistenza psicologica per famiglie e ragazzi, la giornata analizza il crescente fenomeno della dipendenza da social network.

Al mattino, l’evento inizia con tre sessioni di yoga sperimentale che aiutano a riscoprire il proprio corpo, per recuperare il senso della materialità in un mondo sempre più immateriale come quello del web.

Nel pomeriggio sono previsti dei talk tenuti da alcuni tra i maggiori esperti di dipendenze tecnologiche e filosofi: Riccardo Marco Scognamiglio, Giuseppe Lavenia, Simone Matteo Russo, moderati da Andrea Zoccarato e Alessia Leoni, e Maura Gancitano e Andrea Colamenici di Tlon.

Nell’arco dell’intera giornata resteranno a disposizione dei visitatori tre aree Help in cui famiglie e ragazzi possono ricevere assistenza psicologica sul tema della dipendenza da social network.

Saranno inoltre presentate per la prima volta al pubblico alcune installazioni immersive di Federico Clapis: una lucida e talvolta feroce rappresentazione del rapporto tra uomo e tecnologia.

Clapis sta portando avanti una ricerca artistica e sociale che è sintetizzata con l’hashtag #deepscrolling con l’obiettivo di migliorare il nostro stile di vita digitale, rendendo il tempo passato sui social network un’occasione terapeutica. #deepscrolling invita a seguire profili che divulgano contenuti artistici e culturali, così da contrastare la pressione e la frustrazione generate dalla visione quotidiana di rappresentazioni poco realistiche della realtà, spesso promosse dal web.

Programma della giornata

11.30 apertura

12.00 – 13.15 Somatic Competence Yoga

13:30 – 14.45 Intimacy Competence Lab

15:00 – 16.15 Psychsomatic Mindfulness

16.30 – 18.30 Talk

18.45 – 22.00 Finissage evento “Deep Scrolling Experience”