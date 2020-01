Farmacia Comunale, nominato il nuovo Cda

Nei giorni scorso è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Municipalizzata per la Farmacia ed i Servizi Socio Sanitari.

Sui cinque membri del Cda ci sono state tre conferme e due nuovi ingressi. Il nuovo presidente sarà Luigi Colombo, che prende il posto di Gianfranco Colombo. Tra i componenti del consiglio hanno salutato la dottoressa Maria Grazia Merlo e Gianni Colombo, mentre sono stati confermati Luciano Arrighi, Daniele Valerio e Gianfranco Colombo che però come detto non sarà più il presidente.

Qualche cambio ma non una rivoluzione, come auspicato dalla Lega, che ha commentato le nomine con una nota:

Ipocrisia manifesta

Il Valzer delle cadreghe per la nomina al nuovo cda della farmacia comunale di Malnate la dice lunga sulle reali intenzioni del sindaco Bellifemine e della nuova (solo alle apparenze) compagine di maggioranza.

Dapprima davanti alla manifesta incapacità gestionale del Presidente (di cui abbiamo lungamente ed invano chiesto le dimissioni) e del cda uscente (il nostro delegato per 3 anni inascoltato) hanno fatto spallucce, poi esploso il bubbone del presunto o meno buco di bilancio hanno fatto quadrato e ora, dopo aver finto di essere realmente interessati a risanare quel patrimonio civico che a tutti appartiene, hanno chiesto piena collaborazione alle minoranze.

A questa richiesta di collaborazione abbiamo risposto non con 1 ma bensì con 2 candidature di spessore, idonee e totalmente complementari.

Su un cda di 5 membri, incluso il Presidente, non avrebbe in alcun modo sovvertito gli equilibri di voto portando solamente un contributo ad alto valore di doppia natura: uno tecnico e uno storico (ovvero in nostro delegato inascoltato che ancora non ha esaurito la sua dose di buoni consigli).

Proposta respinta al mittente.

Invece il balletto delle poltrone e degli equilibri politici si é manifestato in tutta la sua ipocrisia, ben 3 su 5 sono gli stessi nomi uscenti (di cui uno lo stesso presidente che esce dalla porta per rientrare dalla finestra) a dispetto del grande rinnovamento paventato dal Sindaco stesso…

Il Sindaco ha scelto i suoi candidati secondo le logiche di partito, vedremo dove porterà la farmacia che invece ha tanto bisogno di nuovi input, fuori dalle vecchie logiche, che ci hanno purtroppo portato a questo stato di fatto.

Gruppo consiliare Lega Salvini