Giacomo Fisco: “Una commissione per le scuole della Provincia”

L’ennesimo malfunzionamento della caldaia presso la scuola Newton di Casbeno ha portato nuovamente alla ribalta lo stato dei plessi scolastici di istruzione superiore, la cui manutenzione è a carico della Provincia. «Credo sia inaccettabile che gli studenti e il personale del Newton abbiano dovuto nuovamente patire una situazione del genere, fermo restando che chi ha compiuto atti vandalici e danneggiamenti ha sicuramente sbagliato ed è giusto che ne risponda» commenta Giacomo Fisco, consigliere comunale e provinciale del Partito Democratico.

Fisco stigmatizza in particolare «l’atteggiamento della Lega e della maggioranza che governa Villa Recalcati: hanno letteralmente lasciato da soli il dirigente e i tecnici responsabili del patrimonio scolastico, senza prendere una posizione chiara. Le comunicazioni trionfanti del Presidente Antonelli si dimostrano per l’ennesima volta sbagliate di fronte alla realtà, più dice che le cose vanno bene più le caldaie si rompono. Basta slogan, servono fatti, già da domani e non fra sei mesi.».

«Lega al caldo e scuola al freddo» afferma il consigliere Fisco, che però non si limita a stigmatizzare la gravissima situazione che peraltro si era già verificata, sia durante quest’inverno sia dodici mesi fa, in svariati plessi scolastici del territorio: «Proprio per questo propongo che in Provincia venga costituita urgentemente una commissione speciale, aperta anche ai sindaci dei comuni che ospitano queste strutture, col compito di analizzare attentamente il patrimonio scolastico la cui manutenzione fa capo all’ente provinciale e di prevenire inaccettabili situazioni come questa. Vediamo se la Lega accoglierà almeno questa proposta».