Imparare a ciaspolare con il Cai di Gazzada Schianno

La sezione Cai di Gazzada Schianno organizza la terza edizione del corso di avvicinamento all’escursionismo con ciaspole. Si tratta di tre lezioni in aula dalle ore 21 alle 22.30: mercoledì 29 gennaio, mercoledì 5 febbraio, mercoledì 12 febbraio.

Alle lezioni teoriche seguiranno tre uscite: domenica 2 febbraio all’Alpe Paglio, domenica 9 febbraio all’Alpe Devero e domenica 16 febbraio al Passo del Sempione.

La quota di partecipazione è di 20 euro ed è obbligatorio avere la tessera Cai.

Il corso accetterà i primi 20 iscritti. Le lezioni sono tenute da accompagnatori titolati Cai con specializzazione in escursionismo in ambiente innevato. Spostamenti verso le località prescelte per le uscite in auto con costi non compresi nella quota di partecipazione.

Possibilità di noleggiare l’attrezzatura nella sede del Cai a tariffe vantaggiose.

Informazioni in sede in via Roma 18 o telefonando allo 0332 464042 il martedì e il venerdì dalle 21 alle 22.30.