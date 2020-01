La Befana arriva a Palazzo Cernezzi

A Como anche la Befana cambia location ma non deluderà le attese dei bambini (e dei loro genitori) che vorranno partecipare a questo appuntamento imperdibile a chiusura delle festività natalizie.

La Befana attenderà tutti nel cortile del Municipio a Palazzo Cernezzi nel pomeriggio del 6 gennaio dalle 15 alle 17.

I regali distribuiti nel corso della giornata sono stati confezionati in collaborazione con i volontari e i ragazzi del Centro di Lavoro Guidato de “La Nostra Famiglia” e con la collaborazione di Bennet, Chicco Artsana, Gruppo Bolton, Amici di Como, Consorzio Como Turistica per i doni che saranno offerti ai bambini, Ambrosoli per le caramelle, e Bianchi Group per l’organizzazione.

La mattina del 6 gennaio, la Befana della Città dei Balocchi, accompagnata dai Re Magi, farà visita, come consuetudine, ai reparti di Pediatria degli ospedali Sant’Anna, Valduce, Erba e Cantù, portando un sorriso e un gioco ai bambini ricoverati. Quest’anno le vecchina avrà una scorta speciale, i Carabinieri.

Fino al 6 gennaio sono inoltre aperti la Mostra dei Presepi, il Mercatino di Natale, la Baita ai Giardini a lago, la Pista di pattinaggio in piazza Cavour, la Giostra di piazza Volta, la Ruota Panoramica e il Trenino turistico.

Sempre fino al 6 gennaio sarà inoltre possibile ammirare lo spettacolo delle proiezioni architetturali.