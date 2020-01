La Caronnese vuole rimanere in alto

Il 2020 della Caronnese si è aperto con la bella vittoria in casa della Sanremese, un successo di alta classifica che ha permesso ai rossoblu di confermarsi nei piani altissimi del Girone A di Serie D. Domenica 12 gennaio (ore 14.30) i rossoblu giocheranno la prima del nuovo anno al “Comunale” contro il Ligorna, un’occasione da non sprecare per rimanere nei piani nobili della graduatoria.

La squadra di mister Roberto Gatti, quasi imperforabile fuori casa con appena 5 reti subite, presta il fianco sul campo amico, dove ha concesso il gol agli avversari in 18 occasioni. Potrebbe essere questo il “pelo nell’uovo” da risolvere per la Caronnese nella seconda parte di stagione per puntare ancora più in alto.

Il Ligorna è attualmente penultimo in classifica con 16 punti e nella prima giornata di ritorno ha perso 3-2 in casa contro il Verbania. La formazione ligure ha quindi necessità di fare punti, ma questo non può spaventare Corno e compagni, che puntano invece a obiettivi ben più alti.