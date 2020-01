La Liuc vola con Eolo: “Connessione internet a 10 giga”

Se l’innovazione nella didattica passa prima di tutto attraverso idee, progetti e modelli di apprendimento, anche la tecnologia può fare la sua parte per creare nuove opportunità, fino a diventare un vero e proprio fattore abilitante: per questo la Liuc ha stretto una nuova e prestigiosa partnership con Eolo, operatore nazionale leader nel campo della banda ultra larga per il mercato residenziale e delle imprese.

L’accordo garantirà alla LIUC di godere di una connessione a Internet in tecnologia ibrida fibra ottica e radio FWA fino a 10Gbps.

«È per noi un vero piacere poter collaborare con un ateneo di eccellenza come la Liuc -commenta Luca Spada, Presidente e Fondatore di Eolo-. Questa partnership ha infatti per noi il duplice valore di rafforzare il legame con il territorio in cui siamo nati e supportare un polo universitario in grado di attrarre giovani talenti da tutto il mondo, contribuendo alla competitività di tutto il sistema Paese».

«L’Università si era già dotata di una nuova rete wi-fi di ultima generazione nel 2019 per garantire una copertura capillare della struttura –spiega il Presidente della LIUC, Riccardo Comerio– ed ora con questo progetto migliora esponenzialmente la propria connettività: risultati importanti che avranno ricadute immediate sulla didattica, con progetti innovativi e multimediali tesi alla cooperazione fra gli studenti, anche attraverso piattaforme online».