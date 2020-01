L’Amca travolge Seregno ed è sola in testa al girone

La Handicap Sport Varese domina anche lo scontro al vertice del Girone A della Serie B di basket in carrozzina e avanza una candidatura ferrea per la vittoria del proprio raggruppamento e per l’accesso alla fase nazionale con cui in primavera ci si giocherà la promozione nella massima categoria.

L’Amca di coach Bottini travolge 48-92 il Gelsia Seregno, l’altra compagine ancora imbattuta: 44 punti di margine che evidenziano la superiorità biancorossa, messa in campo fin dalle prime battute di gioco. 6-25 il parziale messo a segno da Silva e soci nel quarto iniziale al PalaSomaschini, giusto per non lasciare ai brianzoli nemmeno un po’ di speranza. Dopo l’intervallo Varese ha calato un po’ l’intensità consentendo a Seregno di giocare alla pari, ma con un divario troppo grande per poter essere ridotto in modo sensibile.

Due i grandi protagonisti tra le fila biancorosse: Flavio Cardoso si è confermato bomber di razza con 31 punti mentre Francesco Roncari gli ha fatto da spalla mettendo a segno 25 punti. Una notizia importante: Roncari saltò l’intera stagione scorsa per problemi fisici e la sua assenza – ne siamo convinti – fu determinante per la retrocessione dalla Serie A. Rientrato in campo a inizio campionato (dopo aver saltato l’esordio), Roncari ha ritrovato pian piano tutti i riferimenti e i ritmi partita e Seregno ne ha fatto le spese.

Prima della gara è stato osservato (come su tutti i campi senior e giovanili) un minuto di raccoglimento in memoria di Tobia Di Monte, giovane atleta della Santa Lucia Roma che ci ha lasciato prematuramente nello scorso mese di dicembre.

Settimana prossima si giocherà l’ultimo turno del girone di andata: sesta trasferta in sette gare per l’Amca che sarà di scena a Brescia con uno dei due fanalini di coda del torneo. Sulla carta, non c’è storia.

GELSIA SEREGNO – AMCA HS VARESE 48-92

(6-25, 17-43, 39-62)

VARESE: Marinello R. 2, Legesse, Sala, Marinello C., Cardoso 31, Paonessa, Fiorentini, Roncari 25, Baskett 10, Silva 12, Nava 2. All. Fabio Bottini.

RISULTATI: Uicep Torino – I Bradipi Bologna 48-37; Gelsia Seregno – Amca H.S. Varese 48-92; Omal Icaro Brescia – Road Motor Rimini 32-48. Riposa Laumas Gioco Parma.

CLASSIFICA: VARESE 10; Seregno 8; Parma 6; Bologna, Rimini* 4; Brescia, Torino 2.

* una partita in più