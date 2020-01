L’Associazione culturale Il prisma organizza venerdì 24 gennaio alle ore 20 e 45 al Teatro di via Dante a Castellanza un incontro dal titolo “Di leucemia infantile si può guarire!”, ovvero quando la ricerca trasforma una piccola speranza in una grande promessa. Giovanni Verga, fondatore e presidente del Comitato Maria Letizia Verga, dice: «Quasi 40 anni insieme, da quando non esisteva l’idea che la leucemia infantile potesse essere curata al traguardo di oltre l’85% dei bambini guariti. Un percorso lungo ed emozionante che dobbiamo proseguire, insieme». Il fondatore durante la serata di Castellanza ripercorrerà quel percorso che ha raggiunto traguardi importanti insieme a Gianni Cazzaniga, capo unità genetica molecolare del centro di ricerca Tettamanti, clinica pediatrica Università di Milano Bicocca, Azienda ospedaliera San Gerardo Monza, e aDonatella Fraschini medico pediatra e consulente del Comitato Maria Letizia Verga.