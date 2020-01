Oltre 140 atleti per il campionato provinciale di Judo

Domenica 19 Gennaio si e svolto a Tradate il 19° Campionato Provinciale di Judo, hanno partecipato 140 atleti in rappresentanza di 6 Società Sportive della Provincia di Varese. La gara e stata una bella festa sportiva, bene organizzata in ogni dettaglio (merito dello staff e dei volenterosi Genitori), sulle tribune presenti 500 spettatori in gran parte Genitori, orgogliosi dei Loro piccoli Samurai che sul tatami di gara lottavano con le regole e buone maniere. Molto più impegnativo il compito degli atleti Agonisti impegnati con tecnica ed ardore nella gara che dava Loro la possibilità per i primi classificati nelle rispettive categorie di partecipare al Campionato Regionale che si terrà a Mantova il 9 Febbraio.

Hanno onorato la gara con la loro presenza il Sindaco Giuseppe Bascialla, l’Assessore allo Sport Erica Martegani il Consigliere Salvatore Puleo che si ringrazia per l’aiuto nel preparare la struttura Sportiva e per aver premiato gli atleti medagliati. Un merito per lo sforzo organizzativo va alla segretaria e Insegnante Lacerra Ada, al Maestro Salvatore Faro ed a tutti i Soci che si sono prodigati con entusiasmo.

Risultati:

La Società Judo Bu-Sen Tradate anche se con buoni risultati individuali, nella classifica finale è giunta 3°, si sperava in un piazzamento di squadra migliore.

Risultati atleti Bu-Sen Tradate qualificati alla fase Regionale.

1° clss. Penati Lucrezia, Malonni Alessandra, Amico Anna, Egidio Federico, Vitale Luca, Urbano Roberto, Egidio Edoardo, signorini Veronica, Moriggi IsaccoBernardelli Simone, Zaakoune Nabil, Colombo jhon jader, Foroni Gaia, Rossi Francesco,

2° class. Puleo Francesco, Malonni Alessia, Natale Chiara, Currò Emanuela, Ravazzani Alessio, Puleo Giada,

3° class. Giorgietti Piero, Currò Dario, Bartoli Simone, Dicesare Giulia, Ghisalberti Gabriele, Luciano Cecilia,

Classifica finale società Sportive:

1° Judo Varano Borghi punti 278

2° judo Valcuvia punti 268

3° Judo Tradate punti 246

4° judo Gavirate punti 94

5° judo Bisuschio punti 76

6° judo Brebbia punti 56