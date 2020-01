Paragone espulso dal Movimento 5 stelle

“Sono stato espulso dal nulla”. Una replica secca di Gianluigi Paragone appena ha appreso di esser stato cacciato dal Movimento 5 stelle.

“C’era una volta il 33% e ora…” scrive ancora sulla sua pagina Facebook il senatore varesino. Il riferimento è ai sondaggi che vedono più che dimezzata la consistenza elettorale del movimento.

L’espulsione era nell’aria visto che Paragone aveva votato contro la legge di bilancio e a suo tempo si era astenuto sul voto di fiducia al secondo Governo Conte.

“I rompicoglioni non piacciono più al M5S – tuonava il senatore nell’ultimo video pubblicato sul suo account YouTube – e io rischio di essere espulso dal gruppo perché ho detto no. E allora visto che ai probiviri piace il rispetto delle regole sarà bene che anche io chieda il loro intervento verso coloro che non hanno pagato nulla al movimento e lo sapevano tutti. C’è gente che nel 2019 non ha rendicontato niente”. Paragone sollevava il problema facendo nomi uno per uno affermando che sono in tanti a non avere restituito niente.

Il collegio dei probiviri è composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone che viene attaccata dal senatore perché “ha rendicontato solo cinque mesi e quindi dovrò denunciare anche te”.