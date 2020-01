Il primo appuntamento dell’anno con i #piccolilettoriforti alla Biblioteca comunale di Venegono Inferiore è per il pomeriggio di venerdì 10 gennaio alle ore 16 con i volontari che proporranno ai bambini la lettura ad alta voce di uno dei classici più amati dello scrittore Eric Carle: “Il piccolo Bruco Maisazio”.

Una storia che piace tanto ai “piccoli bruchi” destinati a diventare farfalle, Ma come? Uno mistero che si svela pagina dopo pagina, buco dopo buco, per crescere insieme a un simpatico bruco che non smette mai di mangiare, fino a che non dispiega le sue ali e spicca il volo in un mondo di colori vivissimi.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’associazione Nati per leggere che prosegue le celebrazioni per i suoi 20 anni (1999-2019) compiuti a settembre, con migliaia di iniziative “contagiose” come #piccolilettoriforti, nata in Lombardia per diffondere il piacere dei libri tra i bambini più piccoli, futuri lettori.

Attività adatta ai bambini in età prescolare.

La Biblioteca comunale è in via Mauceri 5, a Venegono Inferiore.

Per maggiori info chiamare lo 0331 856042.