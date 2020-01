Che sapore ha la luna?

Sarà il “Sapore della luna” di Michael Grejniec edito da Kalandraka, ad inaugurare sabato 25 gennaio alle ore 10.30 il nuovo anno dei #piccolilettoriforti alla Biblioteca comunale di Marchirolo che rinnovano per tutto il 2020 l’accordo con Nati per Leggere Lombardia, l’associazione nata per promuovere l’amore per i libri e la lettura tra i giovanissimi.

Per tutto il 2020, il secondo e quarto sabato del mese, la biblioteca dedicherà i suoi spazi ai lettori più giovani, bambini tra zero e 6 anni cui sarà rivolta la lettura animata dei libri scelti da Nati per Leggere Lombardia per il progetto Piccoli lettori forti.

La biblioteca comunale è in via Dante 17, a Marchirolo.

Per maggiori informazioni 0332 997330 oppure cliccare sulla pagina Fb della BiblioMCR.