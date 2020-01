Saronno: tantissimi bimbi per le befane in paracadute

Tantissime le famiglie presenti oggi (lunedì 6 gennaio) al Centro Sportivo Ronchi di Saronno per l’arrivo delle Befane, che si sono paracadutate sul campo sportivo per la consueta distribuzione di dolci e caramelle per i bambini.

L’evento è stato organizzato dall’associazione sportiva paracadutisti di Saronno.

Le ‘befane’ si sono poi dirette al reparto pediatrico dell’ospedale di Saronno per allietare con qualche dolce i piccoli pazienti.