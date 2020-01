“Il sindaco non risponde alle richieste del Difensore civico”

Anno nuovo, disputa vecchia. La questione degli orari di accesso agli atti per i consiglieri comunali a Gavirate si ripropone nella dialettica politica.

Il capogruppo di Viva Gavirate Selvino Beccari torna a chiedere un maggior rispetto dell’operato di controllo e

confronto di chi deve svolgere il ruolo di oppositore.

Nonostante il parere del Difensore civico regionale, per Beccari non ci sono state innovazioni nei modi di accesso agli atti mentre il sindaco Alberio non ha ancora replicato alla richiesta di chiarimenti dello stesso difensore: